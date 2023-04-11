Malatya'da sağanak etkili oldu
Malatya'da kent merkezinde, öğle saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak yağış etkili oldu.
Malatya
Sağanak nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu. Merkez Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları, sağanak nedeniyle zaman zaman kesintiye uğradı.
Kentte sağanak, aralıklarla devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.