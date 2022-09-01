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Malatya'da otomobilin üst geçide çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Darende ilçesinde otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ayhan İşcen   | 01.09.2022
Malatya'da otomobilin üst geçide çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya

Nadir Mahallesi mevkisinde B.A, (51) idaresindeki 67 AAV 724 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle üst geçidin ayağına çarptı.

Kazanın ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülhan Aslan (39) ve oğlu Muhammed Yusuf Aslan'ın (17) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan Gülhan ve Muhammed Yusuf Aslan'ın cansız bedenlerini itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkardı.

Yaralı sürücü B.A. ise Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine, ağır yaralanan R.C.A, (11) ise Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kara yolunda güvenlik tedbiri alarak, trafiğin akışını kontrollü sağladı.

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