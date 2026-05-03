Malatya'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FB 5349 plakalı Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğanşehir ilçesi sınırlarında bir yolcu otobüsünün sürüş kontrolünün kaybedilmesi sonucu şarampole devrildiğini belirtti.

Yavuz, "Kazada maalesef 3 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir, şu anda hastanelerimizde 22 yaralımız tedavi görmektedir. 22 yaralımızdan 5'i yoğun bakımda tedavi edilmektedir. Hayati tehlikeleri bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarımız bize ifade etmiştir ancak yoğun bakımda tedavileri de uygun görülmüştür. Diğer kardeşlerimizin, yaralılarımızın bir kısmı ayakta tedavi edilmiştir." dedi.

Kazanın oluş şekline ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirten Yavuz, "İlk etapta aracın kaydığına yönelik bir görüntü var ama ön kısmında neler olduğu konusuyla ilgili açı yeterli değil. Dolayısıyla olayın tüm yönleriyle araştırılması konusunda yetkili makamlar gereken incelemeyi, soruşturmayı gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Yavuz, ekiplere kazaya hızlı müdahalelerinden dolayı teşekkür etti.

Yavuz, kentteki hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.