Dolar
36.45
Euro
38.37
Altın
2,910.38
ETH/USDT
2,420.00
BTC/USDT
87,415.00
BIST 100
9,451.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Malatya'da Kore Gazisi Yusuf Anıl törenle son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde 94 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Yusuf Anıl toprağa verildi.

Orhan Yoldaş  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Malatya'da Kore Gazisi Yusuf Anıl törenle son yolculuğuna uğurlandı

Malatya

Taşdibek Mahallesi'nde yaşayan Kore Gazisi Yusuf Anıl yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle İstanbul'da oğlunun evinde vefat etti. Anıl için Taşdibek Mahalesi Hacı Osmanağa Camii'nde tören düzenlendi.

Gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından camiye getirildi. Caminin avlusunda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Anıl, Taşdibek Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Törende Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Cumhuriyet Savcısı Mert Taşkın, Cumhuriyet Savcısı Adil Taha Daşbaş, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personelleri, gazinin ailesi, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Definin ardından konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Kore Gazisi Yusuf Anıl'ı son yolculuğuna uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Yusuf Anıl, milletimize verdiği hizmetle vatan için gösterdiği fedakarlıkla her zaman hatırlanacak. O sadece bir savaş gazisi değil, aynı zamanda büyük bir onurun cesaretin ve vatan sevgisinin simgesidir. Kendisinin vefatını büyük bir kayıp olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, gazinin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de çığ düşme anı güvenlik kamerasında
ASELSAN'ın geçen yıl net karı 15,2 milyar lira oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Benzer haberler

Malatya'da Kore Gazisi Yusuf Anıl törenle son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'da Kore Gazisi Yusuf Anıl törenle son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'da 5 yılda 980 hastaya kemik iliği nakli yapıldı

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da ağır hasarlı bina yıkılırken yandaki apartmana zarar verilmesi üzerine bina tahliye edildi

Malatya'da ağır hasarlı bina yıkılırken yandaki apartmana zarar verilmesi üzerine bina tahliye edildi
Yaşamını yitiren "Kahtalı Mıçe" memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Yaşamını yitiren "Kahtalı Mıçe" memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
Bingöl'de otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli erin cenazesi Erzurum'da defnedildi

Bingöl'de otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli erin cenazesi Erzurum'da defnedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet