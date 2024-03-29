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Malatya'da konteyner kentte Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği yapıldı

Malatya'da Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla konteyner kentte depremzede çocuklara etkinlik düzenlendi.

Yeter Erdine  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Malatya'da konteyner kentte Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği yapıldı Fotoğraf: Yeter Erdine/AA

Malatya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Bostanbaşı Rönesans Konteyner Kent'te gerçekleştirilen etkinlikte, oyun alanları kuruldu, el sanatları atölyelerinde çeşitli takılar yapılarak çocuklara hediye edildi.

Pamuk şeker yapılıp çocuklara ikram edilen programda Hacivat-Karagöz ve palyaço gösterileri sunuldu.

Sıfır Atık Bilgi Yarışması kapsamında ekrana yansıtılan soruları doğru cevaplayan çocuklardan birinci, ikinci ve üçüncüye sırt çantası, sıfır atık oyun seti ve ajanda hediye edildi.

Dereceye girenler ödüllerini Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer'in elinden aldı.

Vali Yazıcı, zaman zaman çocuklarla oyun oynadı.

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