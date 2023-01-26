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Malatya'da kayısı ve badem ağaçları kırağıdan zarar gördü

Malatya'nın Darende ilçesinde kırağı, kayısı ve badem bahçelerinde zarara neden oldu.

Ayhan İşcen   | 26.01.2023
Malatya'da kayısı ve badem ağaçları kırağıdan zarar gördü Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

İlçenin 1400 rakımda bulunan Yeniköy Mahallesi'nde, yaklaşık 10 gündür etkili olan kırağı, kayısı ve badem ağaçlarının dal ve gövde kısımlarının kırılmasına neden oldu.

Dallarda oluşan aşırı buzlanma, ağaçları verimsiz hale getirdi.

Vatandaşların kendi imkanlarıyla bir kısmını temizlemeye çalıştığı bahçelerdeki zarar, havanın açılmasıyla ortaya çıktı.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, gazetecilere, Yeniköy Mahallesi’nde çiftçileri ziyaret edip, bahçelerde incelemede bulundu.

Karaca, devletin tüm kurumlarıyla üreticisinin yanında olduğunu söyledi.

Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Karaca, "İlçemizde ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Kar yok ama kırağıdan oluşan aşırı derecede buzlanma, ağaçlarımıza zarar verdi. Bugün havanın açılmasıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla incelemelerde bulunuyoruz. Sigortaya dahil edilmeyen bu afetin, afet kapsamına alınıp mağduriyetin giderileceğini düşünüyoruz." dedi.

Başkan Karaca, kar olmadığı halde her ağacın dibinde 300 ila 500 kilogram buz kütleleri olduğunu kaydetti.

Mahalle Muhtarı Hanifi Güler de ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlatarak, bahçelerin önemli bölümünün kırağıdan zarar gördüğünü anlattı.

Öte yandan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Mahallesi’nde zarar gören bahçelerin sahiplerini ziyaret ederek, hasar tespit çalışması başlattı.

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