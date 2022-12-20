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Malatya'da hafif ticari aracın kaldırımda çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti

Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi.

Yeter Erdine   | 20.12.2022
Malatya'da hafif ticari aracın kaldırımda çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

Nurullah S. idaresindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç, Çavuşoğlu Mahallesi Buhara Bulvarı Taner Kız Öğrenci Yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan yayaların hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Nurullah S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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