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Malatya'da gelincik tarlası kırmızıya büründü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe ve Kiltepe mahallelerinde bulunan tarlalar, kırmızı gelinciklerle süslendi.

Ramiz Akar  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Malatya'da gelincik tarlası kırmızıya büründü Fotoğraf: Ramiz Akar/AA

Malatya

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan yağışların ardından açan gelincikler, renkli görüntüler oluşturdu.

Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Abdullah Doğan, AA muhabirine, "Yağışlar sonrası gelinciklerin açmasıyla güzel bir manzara oluştu. Gelincikler çoğaldı. Güzel manzara eşliğinde bazen burada çayımızı yudumluyoruz. Yağış sonrası uzayan otları biçiyoruz." dedi.

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