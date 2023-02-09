Malatya'da enkaz altında kalan hamile kadın ve kaynanası 70 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Van'dan Malatya'ya giden ekipler, yıkılan binanın enkazından 70 saat sonra yabancı uyruklu hamile kadın ve kaynanasını kurtardı.
Van
Edremit Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, deprem bölgesine gönderilen belediye bünyesindeki 12 arama kurtarma personeli, Malatya'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi.
AFAD koordinasyonunda, yıkılan Efruz Sitesi'ne yönlendirilen arama kurtarma ekibi, enkaz altından, 24 yaşındaki 3 aylık hamile Rama Şeyh ve 50 yaşındaki kaynanası Fetva Şeyh'i yaralı kurtardı.
Enkazdan, ailenin 3 yaşındaki çocuğu Used Şeyh'in cansız bedeni çıkarıldı.
Ekipler, görevlendirildikleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.