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Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'ndaki Anadolu Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremde yıkılan 6 katlı Tuncerler Apartmanında depremin 40. saatinde arama kurtarma ekiplerinin 10 saatlik bir çalışmasıyla bir kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. -VTR-
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Malatya'da depremden 40 saat sonra 12 yaşındaki Aysima kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Elazığ'dan Malatya'ya giden itfaiye ekipleri, yıkılan binanın enkazından 12 yaşındaki Aysima Yılmaz'ı 40 saat sonra kurtardı.

İsmail Şen   | 07.02.2023
Malatya'da depremden 40 saat sonra 12 yaşındaki Aysima kurtarıldı

Elazığ

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına, Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek veriyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Ciritpınar Mahallesi'nde çöken Zorlu Apartmanı'nın enkazından 12 yaşındaki Aysima Yılmaz kurtarıldı.

Enkaz altından yaklaşık 40 saat sonra yaralı olarak çıkarılan kız çocuğu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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