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Malatya'da depremde yaralanan 41 kişi askeri uçaklarla İstanbul'a gönderildi

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Malatya'da yaralanan 41 kişinin tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Hakan Burak Altunöz   | 08.02.2023
Malatya'da depremde yaralanan 41 kişi askeri uçaklarla İstanbul'a gönderildi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Malatya

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da yaralanan ve tedavileri kentteki hastanelerde yapılan 41 kişi, ambulanslarla Malatya Havalimanı'na getirildi.

Sağlık görevlilerinin yardımıyla askeri uçaklara nakledilen kişiler, tedavilerinin devam edeceği İstanbul'a hareket etti.

Yaralıların, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile çeşitli hastanelere ulaştırılacağı öğrenildi.

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