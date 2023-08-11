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Malatya'da deprem nedeniyle bazı vatandaşlar parklarda sabahladı

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi aileleriyle parklarda geçirdi.

Orhan Yoldaş  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Malatya'da deprem nedeniyle bazı vatandaşlar parklarda sabahladı Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Yeşilyurt ilçesinde dün saat 20.48'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıkan ailelerden bazıları, açık havada zaman geçirdi. Depremin korkusuyla evlerine girmek istemeyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarını parklarda karşıladı.

Kent merkezindeki Sümer Parkı'nda ailesiyle sabahlayan Ramazan Benli, AA muhabirine, deprem nedeniyle eve giremediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde yakınlarını kaybettiğini anlatan Benli, "Deprem olduğu esnada parktaydık, oturuyorduk. Sarsıntının şiddetinden dolayı eve gidemedik, burada sabahladık. Daha önceki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybımız olduğu için tedirgindik. Aileden 8 kişi kaybettik. Bugün de eve girmeyi düşünmüyoruz. Televizyondaki açıklamalara göre tedbir amaçlı bugün de buradayız." dedi.

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