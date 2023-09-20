Malatya'da dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Gaziantep
Alınan bilgiye göre, kırsal Aydınlar Mahallesi'nde dağlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına farklı noktalardan müdahale ediliyor.
Yaşam alanı yakınında bulunan ekipler de olası riske karşı önlem aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.