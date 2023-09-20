Dolar
27.03
Euro
28.90
Altın
1,941.61
ETH/USDT
1,632.50
BTC/USDT
27,184.00
BIST 100
7,719.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Malatya'da dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Orhan Yoldaş  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Malatya'da dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Orhan Yoldaş - AA

Gaziantep

Alınan bilgiye göre, kırsal Aydınlar Mahallesi'nde dağlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına farklı noktalardan müdahale ediliyor.

Yaşam alanı yakınında bulunan ekipler de olası riske karşı önlem aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Malatya'da dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
JAK Timi'nin kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü

Benzer haberler

Malatya'da dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Malatya'da dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ankara'da sanayi sitesinde dün çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Malatya'da dünyanın en zehirli örümceklerinden biri görüldü

Deprem sonrası "ölü" olarak kayıtlara geçen kadın yaşadığını ispatlamaya çalışıyor

Deprem sonrası "ölü" olarak kayıtlara geçen kadın yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterdeki son personelin cesedine ulaşıldı

İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterdeki son personelin cesedine ulaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet