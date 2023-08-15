Malatya'da dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Malatya
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ballıkaya Mahallesi'nde kayısı bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ormanlık ve yerleşim alanlarına yakın bölgede etkili olan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.