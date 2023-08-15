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Malatya'da dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yusuf Cahid Çavdar  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Malatya'da dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Malatya

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ballıkaya Mahallesi'nde kayısı bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ormanlık ve yerleşim alanlarına yakın bölgede etkili olan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

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