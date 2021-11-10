Dolar
9.82
Euro
11.35
Altın
1,824.87
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,615.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir’de, KEK Protokolü ve anlaşmaların imza törenine katılıyor Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
logo
Gündem

Malatya'da çöken binanın enkazından çıkarılan İbrahim Uçak, yaşadıklarını anlattı

Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan İbrahim Uçak, "Deprem oluyor gibi binadan çatırtı sesleri geldi ve birden bina çöktü." dedi.

Volkan Kaşik   | 10.11.2021
Malatya'da çöken binanın enkazından çıkarılan İbrahim Uçak, yaşadıklarını anlattı

Malatya

Ayağı kırılan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ameliyat edilen 52 yaşındaki İbrahim Uçak, enkaz altında ve çıkarıldıktan sonra yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Uçak, oyun oynamak için arkadaşlarının yanına, yani yıkılan binanın üst katında bulunan oyun salonuna gittiğini söyledi.

Oyun salonuna girdikten ve arkadaşlarıyla oyun oynadıktan yaklaşık 5-10 dakika sonra olayın yaşandığını anlatan Uçak, "Deprem oluyor gibi binadan çatırtı sesleri geldi ve birden bina çöktü. Bacağımın üstünde bir beton parçası vardı, o nedenle ayağım kırılmış. Ayrıca enkaz altında boşluk bir yerdeydim, dışarıyı görebiliyordum, çıkabilirdim ama ayağım kırık olduğunu için hareket edemedim." dedi.

Uçak, daha sonra ekiplerin sesini duyduğunu belirterek, "Binanın çatısı başımızın üzerinde duruyordu. Çökebilir diye çok endişelendim, korktum. Bulunduğum yerin biraz ilerisinde bir kişi daha vardı. Onun da üzerinde bir şey vardı çünkü sesi geliyordu. O da şu an burada hastanede. Çökmenin hemen ardından ayağa kalktım bir iki adım attım düştüm. Ardından ekipler geldi bizi kurtardı." diye konuştu.

"Çok korktum, öleceğimi düşündüm"

Yaşadığı şoku halen üzerinden atamadığını dile getiren Uçak, şöyle konuştu:

"Çok korktum, öleceğimi düşündüm. Enkazın altındayken yukardan sesler geliyordu 'kimse var mı?' diye. Biz de bağırdık, şükür geldi ve bizi kurtardılar. Enkaz altındaki bazı arkadaşlar bir boşluk bulup dışarı çıktı ancak ben ayağımda beton parçası olduğu için çıkamadım. Enkaz altından çıktıktan sonra büyük ağırı ve sızının yanı sıra bir sevinç hissettim. Kurtulduğum için mutlu oldum. Olağanüstü çaba gösteren tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Yetkililer bizden yakından ilgilendi, hepsine teşekkür ediyorum hepsinden Allah razı olsun. Şu an durumum iyi biraz ağrılarım var ama buna çok şükür."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi
Moderna, Kovid-19 aşısının 6-11 yaş grubunda kullanımı için AB'ye başvurdu
Salgınla mücadelenin eksik parçası Kovid-19 ilaçlarıyla tamamlanacak
Türkiye'de 28 bin 662 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak

Benzer haberler

Malatya'da çöken binanın enkazından çıkarılan İbrahim Uçak, yaşadıklarını anlattı

Malatya'da çöken binanın enkazından çıkarılan İbrahim Uçak, yaşadıklarını anlattı

Hayırsever aile Doğanşehir ilçesindeki tüm öğrencilere kışlık kıyafet dağıttı

Malatya'da çöken binadan 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı

'Damascus' çeliğinden ürettiği bıçak ve kılıçları yurt dışına gönderiyor

'Damascus' çeliğinden ürettiği bıçak ve kılıçları yurt dışına gönderiyor
Malatya'da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası için özel klip hazırlandı

Malatya'da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası için özel klip hazırlandı
Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi sürüyor

Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi sürüyor