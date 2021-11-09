Dolar
9.72
Euro
11.26
Altın
1,824.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,615.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'da çöken 2 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

Malatya'da çöken binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Volkan Kaşik, Orhan Yoldaş   | 09.11.2021
Malatya'da çöken binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı Fotoğraf: Volkan Kaşik - Anadolu Ajansı

Malatya

Malatya'da merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 11 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cephesinden de başlatıldı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş: Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Baruş, "Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 755 bin 724'e çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir
BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den üçüncü doz uyarısı

Benzer haberler

Malatya'da çöken binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Malatya'da çöken binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı

'Damascus' çeliğinden ürettiği bıçak ve kılıçları yurt dışına gönderiyor

Malatya'da 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası için özel klip hazırlandı

Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi sürüyor

Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi sürüyor
Tohma Kanyonu ve Somuncu Baba Külliyesi sonbahar renklerine büründü

Tohma Kanyonu ve Somuncu Baba Külliyesi sonbahar renklerine büründü
Kömürhan Köprüsü Elazığ ile Malatya arasındaki ulaşımda konforu artırdı

Kömürhan Köprüsü Elazığ ile Malatya arasındaki ulaşımda konforu artırdı