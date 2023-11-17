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Malatya'da ağır hasarlı iki bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 2 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Orhan Yoldaş  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Malatya'da ağır hasarlı iki bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki biri 12, diğeri 13 katlı iki binada inceleme yapan uzman ekip, binaların belirlenen bölümlerine 240 kilogram patlayıcının bulunduğu 2 bin 370 kapsül yerleştirdi.

Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kapsüller patlatılarak bina yıkıldı.

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