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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya’da deprem nedeniyle vatandaşlar dışarı çıktı. Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - VTR Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Battalgazi ilçesinde deprem nedeniyle vatandaşlar dışarı çıktı.
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Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 17.46'da 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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