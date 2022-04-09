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Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici, Volkan Kaşik   | 09.04.2022
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Okan Coşkun - Anadolu Ajansı

Ankara/Malatya

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Bu arada deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ ve Adıyaman gibi civar illerden de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm Malatya'ya geçmiş olsun." diye konuştu.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, ilçede şu an için olumsuz bir durumun olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Deprem nedeniyle ilçede metruk birkaç evin duvarlarında çatlak oluştu, onun dışında herhangi bir can ve mal kaybı yok. Tüm Malatya halkımıza geçmiş olsun. Kırsal kesimlerde ise arama tarama faaliyetlerine devam ediliyor. Şu ana kadar bir olumsuzlukla karşılaşılamadı."

Bakan Kurum: Ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun." 

AFAD: An itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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