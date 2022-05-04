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Malatya ve Kayseri'de dolu ile karışık yağmur etkili oldu

Kayseri ve Malatya'da etkili olan dolu ve sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yeter Erdine, Ergün Haktanıyan   | 04.05.2022
Malatya ve Kayseri'de dolu ile karışık yağmur etkili oldu Fotoğraf: Yeter Erdine/AA

Malatya/Kayseri

Malatya'da kent merkezinde aniden bastıran dolu ile karışık yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkan kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Kayseri

Kentte bir süredir devam eden sıcak ve güneşli hava, yerini yağışa bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarındaki yollarda su birikintileri oluştu.

Aniden bastıran dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve kapalı alanlarda korunmaya çalıştı.

Sıcaklığın 18 derece ölçüldüğü kentte, yağışların akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

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