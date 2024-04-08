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Malatya ve Hakkari'de sağanak etkili oldu

Malatya ve Hakkari'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı evleri su bastı.

Hatice Yetmen, Orhan Yoldaş  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Malatya ve Hakkari'de sağanak etkili oldu

Gaziantep

Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kentte aralıklarla yağan yağmur öğleden sonra etkisini artırdı.

Su biriken bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı.

Sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı, bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

İlçede 2 gündür etkisini sürdüren sağanak sonucu çarşı merkezi ve bazı mahallelerde su birikintileri oluştu.

Dilekli Mahallesi'nde bazı evler su altında kaldı, vatandaşlar evlerine girip çıkmakta zorluk yaşadı.

Mahalle sakini Nuri Yakut, ilçedeki yağışlardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yetkililerden destek istediklerini belirten Yakut, "İnsanlar evlerine girmekte zorlanıyor. Çizme giyerek ancak evlerine girebiliyorlar. Yaklaşık 3 bine yakın bir nüfusu var bu mahallenin. Su giderleri yetersiz." dedi.

Fazile Atıcı da evinin su altında kaldığını ifade ederek, "Çok mağdur olduk. Eve girebilmek için briketlerden basamaklar oluşturduk." diye konuştu.

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