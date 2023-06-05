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Malatya- Kayseri yolunda ulaşım sağanak nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Malatya- Kayseri yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ayhan İşcen  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Malatya- Kayseri yolunda ulaşım sağanak nedeniyle kontrollü sağlanıyor Fotoğraf: Ayhan İşcen - AA

Malatya

İlçede akşam başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.

Sele neden olan sağanak sonucu D 300 Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Yukarıulupınar mevkisinde etkili olan sel nedeniyle kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Sel sularıyla sürüklenen kaya parçaları kara yolunu kısmen kapattı.

Sel nedeniyle ilçedeki tarım alanları da su altında kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

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