Malatya- Kayseri yolunda ulaşım sağanak nedeniyle kontrollü sağlanıyor
Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Malatya- Kayseri yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Malatya
İlçede akşam başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.
Sele neden olan sağanak sonucu D 300 Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Yukarıulupınar mevkisinde etkili olan sel nedeniyle kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.
Sel sularıyla sürüklenen kaya parçaları kara yolunu kısmen kapattı.
Sel nedeniyle ilçedeki tarım alanları da su altında kaldı.
Polis ve jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.