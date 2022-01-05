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Mal varlığı dondurulan bazı kişiler hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı" olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan bazı kişiler hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Muhammet Tarhan   | 05.01.2022
Mal varlığı dondurulan bazı kişiler hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı

Ankara

BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan "Mevlüt Kar", "Denis Mamadou Gerhard Cuspert", "Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi", "Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali" ve "Tuah Febriwansyah" isimli şahıslara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Böylece adı geçen kişiler söz konusu listeden çıkarıldı.

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