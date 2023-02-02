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Makam odasında vazo fırlatılan müdürün kendisini savunması meşru sayıldı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bir müdüre, makam odasında kendisine saldıran 2 kişiden birini yaraladığı gerekçesiyle mahkemece verilen adli para cezası kararını, eylemin "meşru savunma" kapsamında kaldığı gerekçesiyle bozdu.

İsmet Karakaş   | 02.02.2023
Makam odasında vazo fırlatılan müdürün kendisini savunması meşru sayıldı

Ankara

Dairenin kararına göre, ilçe milli eğitim müdürünün makam odasına giden 2 kişi ile müdür arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında masasının üzerine çıkılan ve vazo fırlatılan müdür, karşılık vererek bir kişiyi yaraladı.

Olayın ardından açılan davada mahkemece sanık müdüre, "silahla yaralama" suçundan 2 bin 240 lira adli para cezası verildi.

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünün yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozulmasına hükmetti.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, Türk Ceza Kanunu'nun 25 ve 27'nci maddelerinde "meşru savunma" yapanlara ceza verilmeyeceğine dair hükümlerin yer aldığı ifade edildi.

Dava konusu olayda karşı tarafın 2 kişi olduğu, masa üzerine çıktıkları ve masadaki eşyaları sanığa fırlattıkları aktarılan kararda, sanığın da bunun üzerine karşılık verdiği anlatıldı.

Sanığın eyleminin "meşru savunma" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret edilen kararda, "Sanığın eyleminin meşru savunmada sınırın korku ve heyecanla aşılması kapsamında kaldığı gözetilmeden, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi yerine yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmemiştir." değerlendirmesine yer verildi.

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