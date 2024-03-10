Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,943.00
BTC/USDT
69,434.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mahzen-8 operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı "Mahzen-8 operasyonları"nda, aralarında elebaşı Agit Akan'ın da bulunduğu 20 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Mahzen-8 operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi."

Operasyonlar sonucu 21 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeyle çok sayıda şarjör ve fişeğe el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
Ramazanın ilk iftarı yarın yapılacak
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-11 operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Mahzen-8 operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-11 operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-11 operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

Mahzen-8 operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik "Bozdoğan-10" operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-10" operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-10" operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı
İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda 27 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda 27 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin temelleri, kadınlarla birlikte atılıyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin temelleri, kadınlarla birlikte atılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet