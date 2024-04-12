Mahsur kalan 184 kişinin tahliyesi için çalışmalar sürüyor
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, mahsur kalan 184 kişinin tahliyesi için ekiplerin çalıştığını açıkladı.
Ankara
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.
"İpli sistem yöntemiyle kurtarmaya çalışacağız"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Böcek, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ardından Antalya Valiliğince hızla kriz masası oluşturulduğunu söyledi.
Bütün ekiplerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Böcek, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya da aradı. Bursa'dan özel gece görüşlü helikopterler de geliyor. Kriz merkezinde bütün arkadaşlarımız el birliğiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda 25 kabinde 184 vatandaşımız var. İnşallah en kısa zamanda onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız." dedi.
Kabinde kalan vatandaşların ipli sistem yöntemiyle kurtarmaya çalışacaklarını anlatan Böcek, uzman ekiplerin hepsinin olay yerinde olduğunu ve kazazedeleri sağ salim kurtarmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş, 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir." açıklamasını yaptı.
Bugün Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düşmüş; teleferikte bulunun 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştır— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 12, 2024
AFAD ve Antalya Büyükşehir… pic.twitter.com/jMwtRAQhd0
Gece uçuş kabiliyetine sahip bir Jandarma helikopterinin ise 25 kabinde bulunan toplam 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00'de Aydın'dan bölgeye ulaşmak için havalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Antalya'da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik dağcı helikopterle bölgeye hareket etmiştir. Olaya, Antalya İl AFAD, itfaiye, 112 Sağlık, UMKE, emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile 110 kişiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK'tan 30 profesyonel dağcı ekibiyle, Erzurum İl AFAD ve JAK'tan 25 dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
AFAD: 18 vatandaşımız tahliye edilmiş olup kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün saat 17.28 sıralarında Antalya'nın Tünektepe mevkisinde bulunan teleferik vagonunun havada asılı kaldığı bilgisinin alındığı belirtildi.
Olayda, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı aktarılarak, yaralılara ilk müdahalenin sağlık ekiplerince gerçekleştirildiği ve helikopterle hastaneye sevk edildikleri bildirildi.
Çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanı Okay Memiş ile iki daire başkanının olay yerine ulaştığı belirtilen paylaşımda, "Kurtarma çalışmaları AFAD, itfaiye, 112 Sağlık, UMKE, emniyet, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve STK ekiplerimizden, 150 personel, 2 Sahil Güvenlik helikopteri ile aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Çalışmalara destek vermek üzere Ankara, Erzurum, Bursa ve Afyon'dan 8️0️ profesyonel dağcı ekibi, 4️ helikopter ve 1 askeri kargo uçağının bölgeye görevlendirildiği belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"18 vatandaşımız tahliye edilmiş olup kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Paylaşımda, kurtarma çalışmalarına ilişkin fotoğraf ve görüntülere de yer verildi.
Adalet Bakanı Tunç: Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.
Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmaların büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam ettiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:
"Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, halihazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.