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Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

Muhammed Gencebay Gür   | 23.06.2022
Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

İstanbul

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü cuma namazını müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

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