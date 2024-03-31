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Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağı kaldırıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Serdar Açıl  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağı kaldırıldı

Ankara

Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimde büyük bir özveriyle çalışan il, ilçe seçim kurulu hakim, personel ve sandık görevlilerine teşekkür etti.

Yayın yasağına riayet eden basın kuruluşlarına da teşekkür eden Yener, yasağı delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan kurumlar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Yener, "Şu an itibarıyla yayın yasağı kalkmıştır. Hepinize, ülkemize, demokrasiye hayırlı olsun arkadaşlar." ifadesini kullandı.

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