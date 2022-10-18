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Madende hayatını kaybeden Özçelik'in ailesine Bakan Akar'dan başsağlığı telefonu

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak görev yapan ağabeyi gibi asker olmak isteyen ancak Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçi Rahman Özçelik'in ailesine başsağlığı diledi.

Ömer Faruk Cebeci, Ömer Ürer   | 18.10.2022
Madende hayatını kaybeden Özçelik'in ailesine Bakan Akar'dan başsağlığı telefonu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Bartın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) uzman çavuş olarak görev yapan ağabeyi gibi asker olmak isteyen ancak Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçi Rahman Özçelik'in ailesine başsağlığı diledi.

Baba Yusuf Özçelik, AA muhabirine, ikisi kız 4 evladı olduğunu, büyük oğlu Süleyman'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak Suriye'de görev yaptığını ifade etti.

18.10.2022

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak görev yapan ağabeyi gibi asker olmak isteyen ancak Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçi Rahman Özçelik'in ailesine başsağlığı diledi.

Asker oğlunun mesleğini çok sevdiğini dile getiren Özçelik, "(Rahman Özçelik) O da, 'Ağabeyim asker, ben de gideceğim' diye söyledi. Annesi göndermek istemedi, 'Bize kim bakacak' dedi. Annesini kıramadı." dedi.

Oğlu Rahman'ın 2019'da internet üzerinden başvurarak TTK'ye girdiğini aktaran Özçelik, yaklaşık 3 yıl çalıştıktan sonra bu acı olayın yaşandığını söyledi.

Özçelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, oğlunun cenaze törenine katıldığını belirterek, "Devletimiz elinden gelen her şeyi yaptı, hep buralardaydılar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok bakanın da kendilerini ziyaret ettiğini aktaran Özçelik, "Telefonum hiç susmadı. 200'ün üzerinde aranmışım. Dün akşam Sayın Bakanımız Hulusi Akar Bey ile görüştüm, başsağlığı dileklerini iletti. Allah razı olsun." diye konuştu.

Özçelik, patlamada hayatını kaybeden diğer madencilere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

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Madende hayatını kaybeden Özçelik'in ailesine Bakan Akar'dan başsağlığı telefonu
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