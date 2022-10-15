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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını Rahman Özçelik için Makaracı köyünde düzenlenen cenaze törenine katılıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maden ocağındaki meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rıdvan Acet için Kazpınarı köyünde düzenlenen cenaze törenine katılıyor
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Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencinin babası: Kelimeler boğazımda düğümleniyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, "Şu anda kelimeler boğazımda düğümleniyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum." dedi.

İbrahim Yozoğlu, Ömer Faruk Şimşek   | 15.10.2022
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencinin babası: Kelimeler boğazımda düğümleniyor Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Bartın

Maden ocağında 3 yıldır çalışan, Makaracı köyünden Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, gazetecilere, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Şu anda kelimeler boğazımda düğümleniyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum." diyen Özçelik, yaklaşık 20 yıldır bu tür olaylar yaşanmadığı için böyle bir şeyin aklından geçmediğini dile getirdi.

Özçelik, madenlerde son teknolojilerle çalışıldığının her zaman söylendiğini aktararak, "Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu." ifadesini kullandı.

Oğlunun işini hiç aksatmadığını anlatan Özçelik, "Ağabeyi Suriye'de askerde, yolda geliyor. O da çok istedi askere gitmeyi. Annesinin duasıyla kaldı burada. Annesi, 'Oğlum bize kim bakacak, ağabeyin gitti.' dedi. TTK'ye yazdırdı ismini ama isteyerek değil. Ağabeyi gibi askerliği çok sevdi, onu istiyordu devamlı. Hatta 'Oğlum askerlik borçlanmasını öde.' dedim ama o hala 'Ben askere gideceğim.' diyordu." şeklinde konuştu.

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