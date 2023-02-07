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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
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Maden işçileri, Hatay'da 5 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan kurtardı

Zonguldak'tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, Hatay'da 5 yaşındaki kız çocuğunu enkaz altından sağ çıkardı.

Gökhan Yılmaz   | 07.02.2023
Maden işçileri, Hatay'da 5 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan kurtardı

Zonguldak

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle bölgedeki çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

TTK Amasra Müessesesi çalışanı madencilerin, görev yaptıkları Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 5 yaşındaki Sidra isimli çocuğu enkaz altından kurtardığı aktarılan açıklamada, "Kardeşleri 8 aylık Nur ve 3 yaşındaki Seyfettin'den ise ne yazık ki güzel haber veremedik. Mekanları cennet olsun. Sidra sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edilecek." ifadelerine yer verildi.

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