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Mada Adası sakinleri buz tutan gölü geçerek ihtiyaçlarını karşılıyor

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası sakinleri, ihtiyaçlarını karşılamak için zorlu kış şartlarında buz tutan Beyşehir Gölü'nü geçiyor.

Fatih Demirtaş   | 04.02.2022
Mada Adası sakinleri buz tutan gölü geçerek ihtiyaçlarını karşılıyor

Isparta

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi sınırlarında bulunan Beyşehir Gölü'nün yüzeyinin buz tutmasıyla, Mada Adası'nda yaşayanların zorlu ulaşım mücadelesi başladı.

Gıda ve hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için karşı kıyıya çıkmak isteyen adalılar, sandallarla gölün buzunu kırarak ilçeye ulaşım sağlıyor.

Göldeki zorlu çabayı görüntüleyen gazetecilere konuşan ada sakini Süleyman Yuvalı, şeker hastası olduğunu, ilaçlarını almak için ilçeye gittiğini söyledi.

Gölün buz tutmasıyla karayla irtibatlarının tamamen kesildiğini belirten Yuvalı, buzları kırarak ilaçlarını alabildiğini anlattı.

Yuvalı, adadaki hayvanlarının yemlerinin de bittiğini dile getirerek, "Kışı atlatmaya çalışıyoruz. Yeme içme ihtiyaçlarımızı gölü geçerek temin etmeye çalışıyoruz. Su, un, tuz getirmeye çalışıyoruz ancak yine de bitiyor. Yetkililerden destek istiyoruz." diye konuştu.

Mada Adası'ndaki 30 hanede yaklaşık 180 kişi yaşıyor.

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