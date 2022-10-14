Dolar
18.59
Euro
18.18
Altın
1,658.25
ETH/USDT
1,336.50
BTC/USDT
19,745.00
BIST 100
3,635.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Macaristan, TürkAkım'a yönelik saldırıyı terör saldırısı olarak kabul edecek

Macaristan Başbakanı Orban, Rusya doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'na yapılacak olan herhangi bir saldırıyı terör saldırısı olarak göreceklerini ve buna göre hareket edeceklerini bildirdi.

Mehmet Yılmaz   | 14.10.2022
Macaristan, TürkAkım'a yönelik saldırıyı terör saldırısı olarak kabul edecek

Budapeşte

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Kuzey Akım Doğal Gaz Boru Hattı'nın patlatıldığını ve bunun bir terör saldırısı olduğunu kaydederek, "Eğer bu olayda herhangi bir devletin eli varsa o zaman o bir terör devletidir." dedi.

Orban, Kuzey Akım Doğal Gaz Boru Hattı'na yapılan saldırı sonrası Rus gazının Macaristan'a TürkAkım üzerinden taşındığını ve bu hattın patlatılması ya da devre dışı bırakılmasına yönelik herhangi bir girişimi ülkesinin terör saldırısı olarak kabul edeceğini, buna göre hareket edeceklerini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında bir an önce ateşkes sağlanarak barış görüşmelerine geçilmesi gerektiğini de belirten Orban, savaşın devam ettiği ve Batı'nın da buna yaptırımla cevap verdiği sürece enflasyonun ve enerji fiyatlarının düşmeyeceğini kaydetti.

Avrupa Birliğinin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını da eleştiren Orban, ülkesinin, Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarından muaf olmasına rağmen yüksek enerji fiyatlarından dolayı etkilendiğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında önemli bir rol üstlendi
Emine Erdoğan: Çocuklarımıza tertemiz bir gelecek hazırlamak hepimizin ortak hedefi olmalıdır
Macaristan, TürkAkım'a yönelik saldırıyı terör saldırısı olarak kabul edecek
İddianamedeki tanık beyanları ve fotoğraflar Semra Güzel'in PKK ile bağını ortaya koydu

Benzer haberler

AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama

AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama

Ukrayna, savaşın başlamasından bu yana 1620 yerleşimde tekrar kontrolün sağlandığını duyurdu

Macaristan, TürkAkım'a yönelik saldırıyı terör saldırısı olarak kabul edecek

Rusların Türkiye'deki konut yatırımı 3'e katlandı

Rusların Türkiye'deki konut yatırımı 3'e katlandı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye üzerinden Avrupa'ya 63 milyar metreküp gaz ihraç edilebileceğini söyledi

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye üzerinden Avrupa'ya 63 milyar metreküp gaz ihraç edilebileceğini söyledi
Ukrayna ordusundaki gönüllüler savaştan önce sanal ortamda askeri eğitim alıyor

Ukrayna ordusundaki gönüllüler savaştan önce sanal ortamda askeri eğitim alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet