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Macaristan Başbakanı Orban: AB, Türkiye'ye (göç konusunda) olabildiğince yüksek miktarda destek vermeli

Muhammet Tarhan   | 11.11.2021
Macaristan Başbakanı Orban: AB, Türkiye'ye (göç konusunda) olabildiğince yüksek miktarda destek vermeli Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA

Ankara
Macaristan Başbakanı Victor Orban, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye (göç konusunda) olabildiğince yüksek miktarda destek vermelidir." dedi.

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