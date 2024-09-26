Maarif öğrencileri Türk Dil Bayramı'nda Balkanlar'da Türkçenin etkilerini ele aldı
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından, Balkan ülkelerindeki okullardan öğrencilerin katılımıyla Türk Dil Bayramı kapsamında düzenlenen çevrim içi etkinlikte, Türkçenin Balkanlar üzerindeki sosyal, kültürel ve edebi etkileri ele alındı.
İstanbul
Her yıl 26 Eylül'de kutlanan Türk Dil Bayramı'nda Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Temsilciliği ve New York Tirana Üniversitesi tarafından çevrim içi "Türk Dil Bayramı Balkanlarda Türkçenin Etkileri Etkinliği" düzenlendi.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TMV Başkanı Birol Akgün, Türkçenin Balkan kültürüne büyük etkisinin bulunduğunu belirterek, "Ortak bir tarihten gelen, birlikte uzun asırlarca yaşamanın getirmiş olduğu kültürel birikim bugün hala Balkan ülkelerinin sokaklarında, caddelerinde ve şehirlerinde devam ediyor." dedi.
Akgün, Türkiye Maarif Vakfı'nın Balkanlar'daki okullarında Türkçeyi öğretme konusunda yoğun çaba sarf ettiğini ifade ederek, "Bizim varlığımız Türkiye Maarif Vakfı olarak, Balkanlar'da tarihten gelen bu derin kültürel bağları beslemek, bir kültür köprüsü işlevini yerine getirmek demek." diye konuştu.
Tiran New York Üniversitesi (UNYT) Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş ise dilin sadece bir iletişim aracı değil, kültürel mirasın aktarılmasında da önemli bir unsur olduğuna dikkati çekerek, "Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasını bünyesinde barındıran, onun nesillerden nesillere aktarılmasını sağlayan en önemli unsurlardan birisi de Türkçe olmuştur." dedi.
Güneş, TMV'nin Balkanlar'daki faaliyetlerinin, Türk dilini ve kültürünü tanıtarak bölgesel etkileşimleri güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bugün Kosova, Makedonya, Bulgaristan gibi Türkçe konuşan nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kültürel alışveriş ve ekonomik işbirliği için Türkçe, bir köprü görevi görmektedir." şeklinde konuştu.
Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar ise Türkçenin binlerce yıllık tarihe dayandığını belirterek, "Arnavutluk Maarif Okulları olarak bulunduğumuz coğrafyada Türkçenin varlığını, Türkçe topluluklarının kültürel unsurlarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu miras bizim için çok değerli bir hazinedir ve onu yaşatmak hepimizin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.
"Türkçe yeniden bir soluklanma yaşıyor"
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen de, "Türk Dil Bayramı ve Türkçenin Coğrafyası" başlıklı bir sunum yaparak, Osmanlı dönemi ve sonrası Balkan coğrafyasındaki Türk kültürel varlığına dikkati çekti.
Balkan dillerine Türkçeden girmiş çok sayıda kelimenin varlığına işaret eden İsen, "Medeniyetle ilgili kelimelerin hemen hemen tamamı Türkçeden girmiş kelimelerdir. Ev eşyaları, yemek adları ve gündelik dildeki şehir hayatını ifade eden kelimelerin büyük bir bölümü Türkçeden girmiştir." değerlendirmesini yaptı.
Konuşmaların ardından Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Romanya ve Macaristan okullarındaki öğrenciler, günlük yaşamlarında kullandıkları Türkçe kelimeler, atasözleri ve deyimlerden örnekler vererek, kendi ülkelerindeki şairlerin Türkçe yazdığı şiirlerden kesitler okudu.
Öğrenci sunumlarının ardından "Balkanlarda Türkçe Çalışmaları ve Türkçenin Etkileri" ve "Türkçenin Balkanlar Üzerindeki Etkisi" başlıklı akademik sunumlar gerçekleştirildi.
Etkinlik, kapanış oturumu ve değerlendirmelerle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.