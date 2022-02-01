Dolar
13.38
Euro
15.07
Altın
1,804.57
ETH/USDT
2,776.90
BTC/USDT
38,620.00
BIST 100
2,032.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Lübnan Başbakanı Necip Mikati Ankara'ya geldi

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Emre Karaca   | 01.02.2022
Lübnan Başbakanı Necip Mikati Ankara'ya geldi

Ankara

Başbakan Mikati ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Mikati'yi havalimanında Ankara Vali Vekili Murat Soylu, Ankara Belediye Başkan Vekili Sait Atalay, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Vekili Tunca Özçuhadar, Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Hikmet Uz, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve diğer yetkililer karşıladı.

Türkiye temasları kapsamında Anıtkabir'e ziyarette bulunacak Mikati, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Mikati ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Orta Doğu başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ile mücadele ekipmanları on binlerce ton sağlık atığına yol açacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den Kovid-19 aşısı çağrısı
Avrupa, 'Omicron sonrası' rekor vaka artışlarına rağmen salgın önlemlerini kaldırıyor
ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi
Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Lübnan Başbakanı Necip Mikati Ankara'ya geldi

Lübnan Başbakanı Necip Mikati Ankara'ya geldi

Devlet Bahçeli: Dileğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevinden affını bir an evvel talep etmesi

Tarımsal desteklere 3,2 milyar liralık ilave kaynakta öncelik stratejik ürünlerin

Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar liraya çıkarıldı

Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar liraya çıkarıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Trabzon paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Trabzon paylaşımı