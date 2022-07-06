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Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Türkiye, Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Barış Gündoğan, Ekip   | 06.07.2022
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da karşılayacak ve ailesiyle geçirecek.

TBMM Başkanı Şentop, bayramda memleketi Tekirdağ'da olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise memleketi Yozgat'ta bulunacak.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Ankara'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramı Ankara'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da ailesiyle olacak.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar Ankara'da, Pervin Buldan ise İstanbul'da olacak.

Karamollaoğlu Ankara'da, Erbakan Balıkesir'de, İnce Yalova'da olacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramı Eskişehir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.

Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ankara'da, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise bayramı İstanbul'da kutlayacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramda Aydın'da, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise bayramı memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ankara'da olması beklenirken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayramı İstanbul'da karşılayacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise bayramda Muğla'nın Datça ilçesinde olacak.

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