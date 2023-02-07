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İskenderun Limanı'nda deprem sonrası konteynerlerin bulunduğu bölgede çıkan yangın sürüyor. Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra kalbi duran kız, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndü. - VTR
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Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Ali Kemal Akan   | 07.02.2023
Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

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