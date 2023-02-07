Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara şifa temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.