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Libya'da alıkonulduktan sonra Türkiye'ye getirilen Nurettin Çalık'ın ailesi mutlu

MİT'in Katar İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışmaları neticesinde kurtarılarak Türkiye'ye getirilenler arasında yer alan Nurettin Çalık'ın babaevinde sevinç var.

İzzet Mazı   | 22.11.2021
Libya'da alıkonulduktan sonra Türkiye'ye getirilen Nurettin Çalık'ın ailesi mutlu

Kahramanmaraş

Libya'da yaşayan ve asılsız iddialarla alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Katar İstihbarat Teşkilatının iş birliğinde yürütülen operasyonla kurtarıldı.

Yaklaşık 2 yıldır asılsız iddialarla alıkonulduğu Libya'nın doğusundan kurtarılan 7 Türk vatandaşından Nurettin Çalık'ın Kahramanmaraş'taki ailesi büyük sevinç yaşadı. Andırın ilçesi kırsal Bostanlı Mahallesi'nde yaşayan Çalık'ın yakınları, kurtarıldığı yönündeki haberi mutlulukla karşıladı. Haberi duyan baba Musa ve anne Döndü Çalık, evlatlarına kavuşabilecek olmanın heyecanını köy yolunda bekleyerek yaşıyor.

"Rüyamda görüyordum"

Babası Musa Çağlı, Libya'ya giden oğlu ile en son 2 yıl önce konuştuğunu ve ondan sonra konuşma fırsatı bulamadığını söyledi.

Oğlunun alıkonulmasının ardından iletişime geçme girişimde bulunduğunu ancak başaramadığını anlatan Çalık, emeği geçen herkese minnettar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan olmasaydı belki de bugünleri göremeyeceğini düşündüğünü dile getiren Çalık, "Onun çok rolü oldu Allah razı olsun rüyalarımda görüyordum 3-4 gün arasında duyunca çok sevindik ve ağladık. Kurtulduklarını Adana'da ki arkadaşlarından öğrendik. Çok duygulandım, çok ağladım. Dayanamam diye konuşamadım kendi de üzülür bende üzülürüm dedim, konuşamadım. Gelmesini yolda bekliyorum uykumu da kaybettim sevincimden. Allah herkesi sevindirsin ruhum çıkacakmış gibi seviniyorum." diye konuştu.

Baba Çalık, böyle bir ayrılığın kimsenin başına gelmemesi için duacı olduğunu sözlerine ekledi.

Anne Döndü Çalık da sabah namazı için uyandığında güzel haberi aldığını ve sevinçten ağladığını söyledi.

Yaşadığı duygunun çok farklı olduğunu anlatan Çalık, "Hem ağladım hem sevindim hem güldüm çok mutluyum. Sabah namazını kılınca çocuk telefona baktı 'Abimden bir haber var çıkmışlar Ankara'ya inmişler' dedi dayanamam diye konuşmadım ciğer acısı Allah kimseye göstermesin hem çok sevindim hem çok ağladım, 2 senedir görmüyordum." dedi.

Umudunun hiç tükenmediğini, bir gün çıkıp geleceği günü hep beklediğini aktaran anne Çalık, "Allah'tan umut kesilmez, çıkıp gelir diye içimde bir his bir umut hep vardı. Devletimize güveniyordum Erdoğan'a ve hanımına çok teşekkür ediyorum evvel Allah'a sonra cumhurbaşkanımıza güveniyordum." ifadelerini kullandı.

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