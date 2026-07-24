LGS şampiyonlarının tercihi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan LGS sonuçlarına göre bu yıl 500 tam puan alan 452 öğrenci arasında yer alan Adelli ve Bircan, sınava hazırlık süreçlerini, sonuçların açıklandığı andaki heyecanlarını ve başarı yolculuklarında kendilerini nitelikli eğitim anlayışına yönlendiren tercih sürecini AA muhabirine anlattı.

Gelecekte mühendislik, tıp ve temel bilimler gibi alanlarda iz bırakmayı hedefleyen şampiyon öğrenciler, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi çatısı altında alacakları nitelikli eğitimin bu hayallere ulaşmadaki en kritik adım olduğunu belirtiyor.

Öğrenciler, LGS'ye hazırlanan yeni adaylara da planlı çalışma ve vizyoner hedefler koyma tavsiyesinde bulundu.

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"Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesine gitmek istiyorum"

Eyüpsultan Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatih Adelli, sınava okulundaki dershanenin gayretiyle hazırlandığını belirterek, öğretmenlerine teşekkür etti.

Adelli, evdeki çalışmalarında da çok soru yerine verimli soru çözmeye odaklandığını kaydederek, "Düzenli uyku, bol bol kitap okuma, böyle etkenlerle başarı geldi." dedi.

Bu süreçte ailesinin ve okulunun her zaman arkasında olduğunu dile getiren Adelli, "Hepsine çok teşekkür ederim. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Hiçbir zaman bana inançlarını kaybetmediler." diye konuştu.

Adelli, sonuçlar açıklandığında yanında arkadaşlarının bulunduğunu belirterek, çok büyük mutluluk yaşadığını, bu durumun tarif edilemez olduğunu dile getirdi.

Tercihlerine ilişkin de Adelli, "Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesine gitmek istiyorum. Hem imam hatiplerde en iyilerden bir tanesi olduğu için hem de farklı farklı alanlarda beni geliştirebileceğini düşündüğüm için bu liseye gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Adelli, gelecek planları için üniversite ve meslek üzerinde düşünmediğini aktararak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda da (YKS) bir derece elde edip, güzel bir üniversiteye yerleşmek istediğini sözlerine ekledi.

"Uzun saatler boyunca masa başında kalmak, çalışmak gerekiyor"

Kayseri Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu öğrencisi Hatice Rümeysa Bircan da sınava hazırlanırken bolca soru çözdüğünü anlattı.

Konular işlendikten sonra test kitaplarından işledikleri konunun sorularını kolay, orta ve yeni nesil bazlı çözdüğünü aktaran Bircan, bu şekilde kendisini hem konu anlamında geliştirdiğini hem de yeni nesil soruları gördüğü için farklı tarzlardaki sorulara alışabildiğini söyledi.

Bircan, bu sürecin yoğun bir çalışma temposu gerektirdiğini vurgulayarak, "Uzun saatler boyunca masa başında kalmak, çalışmak gerekiyor. Dolayısıyla birçok emek vermemiz lazım. Ben de bu süreçte gerek kütüphanede gerek dershanede, okulda çok fazla çalıştım. Öğretmenlerime çok fazla soru götürdüm. Böylece birçok fedakarlık yaptım. Bu sayede de bugün bu başarıyı elde etmiş bulunmaktayım." diye konuştu.

Ailesinin psikolojik olarak her zaman yanında olduğunu dile getiren Bircan, 500 tam puan almanın önemli olduğunu ancak her şeyden önce sağlığın geldiğinin kendisine öğretildiğini ifade etti.

Bircan, "Öğretmenlerimse bu yolda bana çok destek oldular. Çünkü bu yol her zaman gerçekten kolay değil. Çoğu zaman netlerimde düşüşler oldu, çok yanlış yaptığım, kötü geçirdiğim denemeler oldu. Bu süreçte de öğretmenlerimin desteğiyle bir şeyler yapabildiğimi düşünüyorum. Çok fazla soru sordum öğretmenlerime, bu da beni çok geliştirdi." şeklinde konuştu.

"Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi gerçekten çok kıymetli bir okul"

Sonuçlar açıklandığında yanında annesinin olduğunu aktaran Bircan, "Aslında pek emin değildim sonucumdan. Çünkü ful yaptığımı kitapçıkta biliyordum ama 'Ya olmazsa, ya yanlışım çıkarsa.' diye düşünüyordum. Çok şükür yanlışım çıkmadı. Gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü emeklerimin karşılığını almıştım. Bir yıl boyunca çok çalışmıştım, çok fedakarlık yapmıştım. Sonunda 'Değdi.' dedim ve o anda bir rahatlama geldi." dedi.

Bircan, hedefinde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesinin olduğunu belirterek, "Bu ikisi tercihlerim arasında. Hangisini ilk sıraya yazarım bilmiyorum ancak Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi de gerçekten çok kıymetli bir okul. Bu okulu seçmemin en önemli imkanlarından birisi de zaten kulüp faaliyetleri. Aynı şekilde diğer yazacağım okullar da öyle. Umarım hayırlısı olur." diye konuştu.

Gelecek yıllarda sınava girecek öğrencilere de seslenen Bircan, şunları paylaştı:

"Bence kesinlikle paragraf çözsünler. Çünkü bu sadece Türkçeyi etkileyen bir şey değil, bütün dersler paragraf becerisine sahip olmayı gerektiriyor. Bu yüzden kesinlikle paragraf alışkanlığı kazanmaları lazım. Ayrıca, ben düzenli bir şekilde matematiğe çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü matematik çok nankör bir ders. O yüzden her gün kesinlikle matematik çözülmeli, paragrafa önem verilmeli. Ayrıca, netlerimizi görmek, yanlışlarımızı telafi etmek için deneme çözmek de çok önemli diye düşünüyorum."