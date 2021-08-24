Dolar
8.41
Euro
9.89
Altın
1,807.41
ETH/USDT
3,259.60
BTC/USDT
48,690.00
BIST 100
1,467.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'ndeki bir bina çöktü.
logo
Gündem

Laleli'de taşımacılık yapan esnaf, İBB'nin yayalaştırma kararına tepki gösterdi

Bölgede 3 tekerli motosikletle taşımacılık yapan Erdal Altındaş, "Günlük 100 lira kazanan insanlar olarak 100 bin liralık araçları nasıl alacağız? Bize dayattıkları golf arabası. Ne araçlar taşımaya uygun ne de yollar." dedi.

Mücahit Türetken   | 24.08.2021
Laleli'de taşımacılık yapan esnaf, İBB'nin yayalaştırma kararına tepki gösterdi Erdal Altındaş (sağ 2), Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası yanında toplanan grup adına konuşma yaptı. Fotoğraf: Mücahit Türetken - Anadolu Ajansı

İstanbul

Fatih Laleli'de taşımacılık yapan esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Ordu Caddesi ve çevresindeki alanların yayalaştırılması kararını protesto etti.

Laleli bölgesinde üç tekerli motosikletle taşımacılık yapan esnaf, yürürlüğe giren "Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma Projesi" nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek, Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası yanında toplandı.

Grup adına konuşan Erdal Altındaş, taşımacılık yapmaları için belediye yetkililerinin kendilerinden tek tip araç talebinde bulunduğunu, ancak bunları alabilmenin mümkün olmadığını söyledi.

Taşımacılık yapan insanların günlük yaşadığını belirten Altındaş, "Günlük 100 lira kazanan insanlar olarak 100 bin liralık araçları nasıl alacağız? Buradan dünyanın her yerine mal gidiyor. Biz motorcular olarak piyasanın tüm yükünü çekiyoruz. Biz olmazsak yükü kim taşıyacak? Araçlarımızı ticari yapmamızı istediler, yaptık. 40-50 bin lira verip bu araçları aldık. Şimdi bunları istemeyip 100 bin liralık araç dayatması yapıyorlar. Bize dayattıkları araba golf arabası. Ne araçlar taşımaya uygun ne de yollar." diye konuştu.

Araçlarını tek tip yapmaya ve vergi ödemeye razı olduklarını ifade eden Altındaş, taleplerinin mevcut motosikletlerle taşımacılık olduğunu kaydetti.

Emin Kızoğlu ise iki haftadır trafiğe kapalı alana giremedikleri için mağdur olduklarını öne sürdü. Belediyenin talep ettiği araçları almalarının mümkün olmadığını belirten Kızoğlu, yetkilerle görüşerek soruna çözüm bulmak istediklerini aktardı.

Polisin çok sayıda Çevik Kuvvet personeli ve TOMA aracıyla geniş güvenlik önlemli aldığı açıklama olaysız sona erdi.

UKOME'nin 26 Kasım 2020'deki toplantısında Laleli'de yayalaştırılmış alanlar ve kontrollü trafik sirkülasyonu olan cadde ve sokaklarda iki tekerlekli yük taşıma araçları ile elektrikli ve motorlu motosikletlerin faaliyeti yasaklanmış, karar 16 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı
İsrail’de 30 yaş üstü kişilere de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
Yunanistan’da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik tedbirler artırıldı
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 90 milyonu geçti
İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor

Benzer haberler

Laleli'de taşımacılık yapan esnaf, İBB'nin yayalaştırma kararına tepki gösterdi

Laleli'de taşımacılık yapan esnaf, İBB'nin yayalaştırma kararına tepki gösterdi