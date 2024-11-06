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Bişkek’te ⁠”Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi” düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Bildirisi ile Kararların İmzalanması Töreni’ne katılıyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
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KVKK'den kasım ayı indirim kampanyaları için "dolandırıcılık" uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (KVKK), kasım ayında düzenlenen indirim kampanyalarından faydalanmak isteyenlere dolandırıcılık mağduru olmamaları için "kişisel verilerinizi koruyun" uyarısında bulunuldu.

İsmet Karakaş  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
KVKK'den kasım ayı indirim kampanyaları için "dolandırıcılık" uyarısı

Ankara

KVKK, her yılın kasım ayında çeşitli isimlerle düzenlenen ve ağırlıkta internet üzerinden alışverişin yoğunlaştığı kampanya dönemlerinde alınabilecek bir dizi tedbirle, olası dolandırıcılık vakalarının önlenebileceğini bildirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, çevrim içi alışverişlerde dolandırıcılık mağduru olmamak için uyulması gereken hususlar şunlar:

Kampanya mesaj ve bildirimlerinin orijinal kaynağından gelip gelmediği teyit edilmeli, alışveriş yapılacak internet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olunmalı.

Alışveriş yapılacak sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ile SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metinleri gözden geçirilmeli.

Ödeme esnasında fiziki kart bilgilerini kullanmak yerine sanal kart bilgileri tercih edilmeli.

İşlemler mümkünse şahsi cihazlar üzerinden gerçekleştirilmeli, şüpheli işlemlere karşı şifre ve parolalar güncellenmeli.

Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar açılmamalı, sahte bağlantılara ve sahte indirimlere karşı dikkatli olabilmek için işlem yaparken acele edilmemeli.

Yapılacak işlemlerle ilgisi olmayan bilgiler istendiği takdirde sorgulayıcı olunmalı.

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KVKK'den kasım ayı indirim kampanyaları için "dolandırıcılık" uyarısı

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