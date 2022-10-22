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KVKK 44. Küresel Mahremiyet Konferansı'na ev sahipliği yapacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bu yıl 44'üncüsü İstanbul'da düzenlenecek olan Küresel Mahremiyet Konferansı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İsmet Karakaş   | 22.10.2022
KVKK 44. Küresel Mahremiyet Konferansı'na ev sahipliği yapacak Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Meksika'da geçen yıl 43'üncüsü düzenlenen Küresel Mahremiyet Konferansı'nda, üye ülkelerin veri koruma otoritelerinin oy birliğiyle 44'üncü konferansın Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda KVKK, 25-28 Ekim arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek konferansın ev sahipliğini üstlenecek.

Kişisel verilerin korunması konusunda dünyanın en geniş katılımlı ve en önemli organizasyonu olma niteliği taşıyan konferansın 44'üncüsünde, 130'un üzerinde veri koruma ve mahremiyet otoritesi ile kişisel verilerin korunmasıyla ilgili uluslararası kuruluşun bir araya gelmesi bekleniyor.

Konferansta, mahremiyetin korunması bakımından öncü ve yol gösterici nitelikte raporlar ve kararlar yayımlanması, genel olarak mahremiyet sorunlarına çözüm aranması amaçlıyor.

Metaverse kişisel veriler kapsamında küresel boyutta ele alınacak

Konferansın bu yılki ana teması, KVKK tarafından "Bir Denge Meselesi: Hızlı Teknolojik Gelişme Çağında Mahremiyet" olarak belirlendi.

Bu kapsamda konferansta yapay zeka, metaverse, büyük veri, blokzincir, sınır ötesi veri transferi ve dijital çağda çocukların kişisel verilerinin korunması gibi birçok konu ele alınacak. Böylece metaverse, kişisel verilerin korunması bakımından ilk defa küresel boyutta ele alınmış olacak.

"Dijital çağda insan kalmanın yolu teknoloji-mahremiyet dengesini sağlamaktan geçmektedir"

Konferansın bu yılki temasıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan KVKK Başkanı Faruk Bilir, Küresel Mahremiyet Konferansı için her yıl ev sahibi kurum tarafından yeni bir tema belirlendiğini ifade etti.

Bilir, teknolojik gelişmelerden faydalanma ile mahremiyet arasında denge kurulması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dijital çağda insan kalmanın yolu teknoloji-mahremiyet dengesini sağlamaktan geçmektedir. Bu nedenle teknolojik gelişmelerden faydalanılması ve bireyin mahremiyetinin korunması arasında makul bir dengenin kurulabilmesi için kişisel veri işleme esaslı teknolojiler ile mahremiyetin birlikte düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bundan dolayı konferansın temasını 'Bir Denge Meselesi: Hızlı Teknolojik Gelişme Çağında Mahremiyet' olarak belirledik. Bu kapsamda 44'üncü Küresel Mahremiyet Konferansı'nın temel amacının teknoloji-mahremiyet dengesini sağlamayı ön planda tutmak olduğunu söyleyebilirim."

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