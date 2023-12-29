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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazaya ilişkin gözaltına alınan 7 sürücü adliyede

Ömer Faruk Cebeci  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazaya ilişkin gözaltına alınan 7 sürücü adliyede

Sakarya

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin gözaltına alınan 7 sürücü adliyeye sevk edildi.

Otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazaya ilişkin dün gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tırın ikinci şoförü O.K'nin Adapazarı Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin kazaya ilişkin sorusu üzerine ayağı alçılı ve burnu bandajlı olduğu görülen sürücü, "Hatırlıyorum. Tır kaza yapmış son anda gördüm, sola kırdım. Önde bir arabaya vurdum." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 61 kişi yaralanmıştı.

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