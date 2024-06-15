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Kuzey Ege'nin tatil merkezlerinde trafikte bayram yoğunluğu

Edremit Körfezi'ndeki kara yollarında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Hakan Firik  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Kuzey Ege'nin tatil merkezlerinde trafikte bayram yoğunluğu Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Kuzey Ege'de, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesine kadar olan körfez bölgesindeki yollarda dün akşamdan itibaren trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul, Ankara, Bursa ve çevre illerden yola çıkıp bayramı körfezdeki tatil merkezlerinde geçirecek olanlar ile Antalya, Muğla, İzmir gibi turizm merkezlerine gidecek ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman yavaşlıyor.

Edremit Körfezi'nden geçen kara yollarında aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç yoğunluğunun bulunduğu kavşak ve güzergahlarda trafik akışını sağlamak amacıyla sinyalizasyona müdahale ediyor.

Arife gününde İstanbul istikametinden gelip Akdeniz Bölgesi'ne doğru seyahat edenlerin araç yoğunluğu, dronla görüntülendi.

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