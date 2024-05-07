Dolar
32.26
Euro
34.78
Altın
2,313.06
ETH/USDT
3,065.10
BTC/USDT
63,510.00
BIST 100
10,201.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde konuşuyor. Alman polisi, Berlin Freie Üniversitesi’de Gazze'ye destek gösterisi düzenleyen öğrencilere müdahale ediyor.
logo
Gündem

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi: Emir'in Türkiye'ye ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere katma değeri olacak

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Anzi, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'in Türkiye ziyaretine ilişkin, "Emir ekselanslarının Türkiye'ye ziyareti çok önemli, iki ülke arasındaki ilişkilere katma değeri olacak." dedi.

Ethem Emre Özcan, Tuğba Altun  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi: Emir'in Türkiye'ye ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere katma değeri olacak Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Wael Yousef el-Anzi, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Türkiye ziyareti ve Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilere dair AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Büyükelçi Anzi, 16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'in, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmasına dikkati çekerek "Emir ekselanslarının Türkiye'ye ziyareti çok önemli, iki ülke arasındaki ilişkilere katma değeri olacak. Bu ziyaret, Türkiye'nin, Sayın Emir'imizin ve Kuveyt'in kalbindeki yerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Şüphesiz bu ziyaret iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine ve ilerlemesine olumlu katkıda bulunacak." diyen Anzi, bu kapsamda çeşitli konuların ele alınacağını vurguladı.

Anzi, "İkili ilişkiler bu ziyaretin konusu olacak. Liderler görüşmede ikili ilişkileri ele alacak ve bu ilişkileri geliştirilmek için tüm fırsatları değerlendirecek." diye konuştu.

Büyükelçi Anzi, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'in, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 60. yılında Türkiye'ye ziyaret etmesine vurgu yaparak iki ülke arasındaki ilişkileri şu ifadelerle anlattı:

"Bu ilişkiler köklü ve geçmişe dayanıyor ve örnek gösteriliyor. İki ülke arasında çeşitli alanlarda sürekli işbirliği var. Kuveyt ve Türkiye'nin çok büyük imkanları var. İnşallah bu ziyarette tüm konular görüşülecek. İşbirliği genişletilecek ve en üst düzeye çıkarılacak."

Anzi, "İki ülke arasında çeşitli alanlarda 62 anlaşma var. Bu anlaşmalar iki ülke arasındaki ortaklığın derinliğini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

"İki ülke halkı arasındaki ilişkiler şüphesiz üst düzeyde"

Anzi, "İki ülke halkı arasındaki ilişkiler şüphesiz üst düzeyde. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, iki yılda, 1 milyonu aşkın Kuveytli Türkiye'ye giriş ve çıkış yaptı. Bu da Kuveyt halkı için Türkiye'nin önemini gösteriyor. Türkiye, vatandaşlarımızın ziyaretlerinde birinci destinasyon oldu." dedi.

İki ülke arasında çeşitli alanlarda çok boyutlu işbirliğin ve büyük ortaklıkların olduğuna işaret eden Anzi, Türkiye'de yatırım yapan birçok Kuveytli şirketin bulunduğunu belirtti.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Anzi, ayrıca Kuveyt'te de Türk şirketlerinin bulunduğuna işaret ederek "Gerek ekonomide gerek iki ülkenin yönetimlerinin arasında gerek halklar arasında gerek ticarette, hangi alanda olursa olsun ilişkilerimiz örnek gösteriliyor." diye konuştu.

"Kuveyt, uluslararası güvenliğin ve barışın sağlanması için çalışıyor"

Anzi, Kuveyt'in bölgesel rolüne ilişkin de şunları kaydetti:

"Kuveyt'in bölgede özel bir rolü var. Kuveyt'in Körfez, Arap ve İslam ülkeleriyle işbirliği var. Önemli ve aktif ülke olan Kuveyt'in çok sayıda çalışmaları var. Kuveyt, uluslararası güvenliğin ve barışın sağlanması için çalışıyor."

İki ülkenin zor dönemlerde birbirine yardım ettiğinin altını çizen Anzi, "Kuveyt halkı ve yönetimi, tüm imkanlarıyla, Türkiye'nin zor günlerinde yardıma koştu. Nitekim en son Şubat 2023'teki depremlerde Kuveyt, Türkiye'ye bu felakette yaralarını sarmada yardım etti." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Üniversitesinde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
AK Parti Gençlik Kolları, 60'tan fazla üniversitede Filistin'e destek eylemleri yaptı
Van'da sağanak sonrası yollarda taşkınlar meydana geldi
Türkiye ile Cezayir arasında hava ulaşımında sefer sayısı artacak
Üniversiteliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Benzer haberler

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi: Emir'in Türkiye'ye ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere katma değeri olacak

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi: Emir'in Türkiye'ye ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere katma değeri olacak

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen 9 kişi toprağa verildi

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da incelemelerine başladı

Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
206 kaza kara noktasında 2028 sonuna kadar iyileştirme yapılacak

206 kaza kara noktasında 2028 sonuna kadar iyileştirme yapılacak
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazırlandı

Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazırlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet