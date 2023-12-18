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Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde, merhum emir Şeyh Nevvaf için taziye defteri açıldı

Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde, Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümü dolayısıyla taziye defteri açıldı.

Büşranur Koca  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde, merhum emir Şeyh Nevvaf için taziye defteri açıldı

Ankara

Taziye defterini, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başta olmak üzere Suudi Arabistan, Umman, Filistin ve Irak'ın Ankara büyükelçileri, çeşitli ülkelerden yabancı diplomatlar ve ziyaretçiler imzaladı.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Osman Al-Senafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği adına yeni Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a taziyelerini ileterek, "Bu büyük üzüntümüze ortak olan ve başsağlığı dileklerini ileten Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Dün açılan ve yarına kadar açık kalacak taziye defteri, 10.00-14.00 arasında imzalanabilecek.

Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 16 Aralık'ta ölümü üzerine ülkenin yeni Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah olmuştu.

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