Dolar
8.87
Euro
10.26
Altın
1,762.17
ETH/USDT
3,560.00
BTC/USDT
54,039.00
BIST 100
1,393.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kuveyt Havayollarına ait uçak bomba ihbarı nedeniyle Trabzon'a indi

Kuveyt Havayollarına ait yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na indi.

Seyit Ahmet Eksik   | 07.10.2021
Kuveyt Havayollarına ait uçak bomba ihbarı nedeniyle Trabzon'a indi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

İhbar üzerine pist dışına çıkarılan uçaktaki yolcular, güvenlik güçleri eşliğinde aranarak tahliye edildi. Otobüslere alınan yolcular, pistten uzaklaştırılıyor.

Polis özel harekat ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınan havalimanında iç ve dış hatlarda bekleyen diğer yolcular da bina dışına çıkarıldı.

Öte yandan havalimanına gelen bomba imha uzmanları, köpeklerle arama yaptı.

Alana getirilen mobil X-ray cihazıyla uçaktan indirilen valizler kontrol ediliyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, havalimanında gazetecilere, Kuveyt Havayolları genel merkezine bir uçağa bomba konulduğuna dair ihbar yapıldığını söyledi.

Uluslararası kurallar gereği o an havada bulunan Kuveyt Havayollarına ait tüm uçakların indirildiğini belirten Ustaoğlu, "Bildiğimiz kadarıyla başka yerlerde de uygun yerlere inişleri sağlandı. Bizde de Kuveyt'ten havalanarak Trabzon'a gelmekte olan CZR 314 sefer sayılı Kuveyt Havayollarına ait uçak saat 11.18 civarı havalimanına iniş yaptı." dedi.

Ustaoğlu, hemen diğer güvenlik birimleri tarafından uçağın güvenli alana alınarak detaylı aramalar yapıldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Uçakta 512 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Yolcu, mürettebatın da tahliyesi gerçekleştirildi. Şu an bagajların detaylı aranma işlemleri yapılıyor. Havalimanımızda uçuşların durdurulmasıyla alakalı herhangi bir şey söz konusu değil. Şu an uçağımız güvenli bölgede. Araması tamamlanarak tekrar seferine devam edecek."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den gençlere aşı uyarısı
Bilim yuvası üniversiteler Kovid-19 salgınına aşılamayla kalkan oldu
DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor
Kanada’da kamu görevlilerine ay sonuna kadar iki doz Kovid-19 aşısı zorunluluğu
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi

Benzer haberler

Kuveyt Havayollarına ait uçak bomba ihbarı nedeniyle Trabzon'a indi

Kuveyt Havayollarına ait uçak bomba ihbarı nedeniyle Trabzon'a indi

Türkiye’den Rusya’ya düşen uçak nedeniyle taziye mesajı