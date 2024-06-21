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Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kütahya'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muharrem Cin  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Bursa

Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20. kilometresinde, İstanbul'dan Isparta'ya giden R.T. yönetimindeki 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Otobüsteki 18 yolcudan 5'i yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü R.T, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.


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