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Kütahya'da yerin 140 metre altında maden kazası tatbikatı yapıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Garp Linyitleri İşletmesi'nde, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), 624 personelin katıldığı "Ulusal Maden Kazası Tatbikatı" düzenlendi.

Muharrem Cin   | 29.06.2022
Kütahya'da yerin 140 metre altında maden kazası tatbikatı yapıldı

Kütahya

Hazırlanan senaryolar doğrultusunda, Tunçbilek beldesindeki Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğüne ait Tunçbilek Ömerler Yer Altı Ocağı'nda yerin 140 metre altında yapılan tatbikatta, göçük arkasında mahsur kalan işçilerin çıkarılması planlandı.

Senaryo gereği, saat 06.00'da 10 işçi madendeki göçüğün arkasında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Saat 07.00'de Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında olay yerinde Afet Yönetim Merkezi oluşturuldu.

İl AFAD Müdürlüğü tarafından maden kazasındaki çalışmalara destek olmak için Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Yalova AFAD İl müdürlüklerinden donanımlı personeller görevlendirildi.

Kriz masası, göçük altında kalan madencilere hangi yollardan ulaşabileceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mahsur kalan madencilerin durumlarının tespiti için AFAD personeli tarafından sismik ses dinleme cihazıyla ortam dinlemesi yapıldı. Yatay sondaj yaparak göçük arkasına kamera salındı.

Ekipler göçüğün meydana geldiği alanda yaklaşık 20 metre kazı yaparak güvenlik koridoru oluşturdu.

Saat 17.15 itibarıyla göçük alanına giren maden arama kurtarma ekibi ilk olarak yaralı ve bitkin haldeki kazazedelere ilk yardım uygulaması yaptı.

Göçük altında kalan bir madencinin hayatını kaybettiği belirlendi. İkisi yaralı 9 madenci göçük arkasından çıkarıldı ve kurtarma çalışmaları sona erdi.

Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, hazırlanan senaryonun tatbikatta birebir uygulandığını söyledi.

Başarılı bir tatbikat yapıldığını belirten Çelik, "Gerçeği aratmayan bir tatbikat oldu. Tatbikat sayesinde koordinasyonu ve müdahale zamanlamasını görmüş olduk. Eş zamanlı olarak bunları ölçümledik. Tatbikatlar bize neyi doğru yaptığımızı, nerelerde hata yaptığımızı, neyi geliştirmemizi gerektiğini öğreten temel olgulardır. Bu nedenle çok faydalı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



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